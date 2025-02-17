В Сосновском районе задержали пьяного водителя автобуса

Сотрудники ГАИ в Сосновском районе выявили пьяного водителя рейсового автобуса и составили в отношении него административный протокол по ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Он перевозил четырех пассажиров, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

Автобус №150 «Поселок Нагорный — Челябинск (Северные ворота)» на дороге «Вахрушево — Долгодеревенское» инспекторы остановили вечером 16 февраля. Во время проверки документов полицейские выявили у перевозчика признаки опьянения. Освидетельствование подтвердило этот факт. Водителя отстранили от управления транспортом, пассажиров пересадили в другой автобус.

Виталина Ярховска