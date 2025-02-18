В Перми сеть газетных киосков резко увеличила убытки

Пермская компания ООО «Пресса», управляющая сетью газетных киосков в городе, отчиталась о финансовых результатах 2024 года. Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», чистый убыток организации увеличился в 11,5 раза и составил 30,2 млн руб. (в 2023-м— 2,6 млн руб.). Выручка общества при этом снизилась не так значительно— с 11,2 млн до 11,1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Отметим, в марте прошлого года сменился учредительский состав компании. Единоличным учредителем стала владелица компаний в сфере грузового автотранспорта Татьяна Богданова.

ООО «Пресса», созданное в 1999 году, занимается арендой и управлением недвижимостью. По данным «Ъ-Прикамье», под управлением компании находится около ста киосков в Перми. С 2016 года организацию контролировал пермский юрист Дмитрий Лепешкин, совладелец юридической компании «Шилков и партнеры» (Пермь) и единственный собственник столичного бюро «Да Лигал».