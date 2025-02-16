После снегопада на расчистку дорог в Краснодаре вышли 500 человек

В Краснодаре после ночного снегопада на расчистку и обработку дорог вышли более 500 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова

По его словам, расчистку и обратку дорог, туаров, надземных и подземных переходов от снега и гололеда вели всю ночь. В том числе обработаны подходы к остановкам общественного транспорта, мосты и путепроводы.

На магистральных улицах работают 42 машины. Уже использовали более 330 тонн песко-соляной смеси.

Татьяна Ручкина