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После снегопада на расчистку дорог в Краснодаре вышли 500 человек

За ночь Краснодар засыпало снегом

В Краснодаре после ночного снегопада на расчистку и обработку дорог вышли более 500 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Евгений Наумов.

Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова

Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова

По его словам, расчистку и обратку дорог, туаров, надземных и подземных переходов от снега и гололеда вели всю ночь. В том числе обработаны подходы к остановкам общественного транспорта, мосты и путепроводы.

На магистральных улицах работают 42 машины. Уже использовали более 330 тонн песко-соляной смеси.

Татьяна Ручкина

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