В Динском районе во время пожара погибла хозяйка частного дома

В Динском районе в станице Новотитаровской во время пожара в частном доме погибла пенсионерка. В СУ СКР по Краснодарскому краю начали доследственную проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Пожар произошел вечером 14 февраля в доме, расположенном в переулке Тельмана. Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, площадь пожара составила 25 кв. м.

По предварительным данным, соседи, увидев пожар, вызвали на место пожарную службу. После локализации возгорания в одной из комнат нашли тело пожилой хозяйки дома. Одной из возможных причин пожара назвали короткое замыкание электропроводки.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе точную причину и очаг возгорания. В рамках проверки назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Татьяна Ручкина