Главе СКР представят доклад о ДТП с погибшим водителем скорой в Севастополе

Председателю СК России Александру Бастрыкину представят доклад о расследовании ДТП в Севастополе, в котором погиб водитель автомобиля скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По предварительным данным, на перекрестке пр. Генерала Острякова и спуска к Максимовой даче автомобиль скорой помощи столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии водитель скорой скончался на месте, а его пассажиры — две женщины и ребенок, а также водитель другой машины — получили различные травмы.

Следственными органами ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Алина Зорина