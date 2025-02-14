В Сочи откроют самый большой детский сад в Краснодарском крае

Самый большой детский сад в Краснодарском крае готовят к открытию в Сочи, он рассчитан на 550 мест. Его посетила вице-губернатор Анна Минькова, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Учреждение расположено в поселке Кудепста, в нем будет 28 групп для детей от 1,5 до 7 лет. Там будет располагаться два музыкальных и два спортивных зала, пищеблок, кабинеты терапевта, психолога и логопеда. Сейчас учреждение проходит лицензирование.

Анна Минькова также посетила школу, расположенную на Сухумском шоссе. Она рассчитана на 800 учеников. В этой школе все классы полностью укомплектованы, сейчас идет процесс передачи учреждения муниципалитету. Основной проблемой остается организация транспортной доступности. Как отметила вице-губернатор, необходимо решить вопрос с подъездной дорогой к школе.

В Хосте также идет капитальный ремонт детской поликлиники №3. Это здание, построенное более 70 лет назад, долгое время не использовалось. Сейчас ведутся фасадные и отделочные работы, степень готовности составляет 41%. В поликлинике будут работать около 20 врачей, а также выделят отделение для новорожденных и инфекционных больных. Учреждение будет обслуживать почти 9 тыс. детей.

Алина Зорина