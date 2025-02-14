С 29 мая запустят рейс из Сочи в Абу-Даби

С 29 мая авиакомпания ОАЭ Etihad Airways начнет выполнять рейсы из Сочи в Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Рейсы будут осуществляться три раза в неделю на воздушных судах Airbus A320. Они смогут вместить восемь пассажиров в бизнес-классе и 150 — в эконом-классе.

Генеральный директор управляющей компании «Аэродинамика» Алексей Старостин отметил, что прямые рейсы в столицу ОАЭ ранее не осуществлялись и открытие нового маршрута значительно расширит географию международных перелетов из Сочи. Он также подчеркнул, что авиакомпания Etihad Airways входит в число ведущих авиаперевозчиков мира и в 2024 году заняла место в топ-20 по версии Skytrax.

Алина Зорина