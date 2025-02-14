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Жителя Сочи приговорили к 9 годам тюрьмы за убийство знакомого топором

Хостинский районный суд Сочи вынес обвинительный приговор в отношении 58-летнего местного жителя за убийство своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В суде установили, что в сентябре 2024 года погибший находился в гостях у осужденного. Они распивали алкоголь, после чего между ними возникла ссора, причиной которой стало ранее возбужденное уголовное дело в отношении знакомого, где он украл у сочинца телефон. Хозяин дома взял топор и не менее восьми раз ударил гостя по голове и телу. Позже пострадавший скончался в больнице из-за черепно-мозговой травмы и закрытой тупой травмы грудной клетки.

Обвиняемого приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима. Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Алина Зорина

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