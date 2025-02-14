Новороссийский прокатный завод изменит сроки создания производства ферросплавов

ООО «Новороссийский прокатный завод» (входит в группу компаний «Новоросметалл»), владеющий производственным комплексом ООО «Ростовский электрометаллургический завод» (РЭМЗ), изменит сроки создания производства ферросплавов и строительства завода по выпуску горячекатаного листа в Ростовской области. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заместителя губернатора Ростовской области Игоря Сорокина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск

Для производства ферросплавов планировалось построить отдельный цех. В 2023 году была запущена первая очередь, производственные мощности которой составляют 21 тыс. т в год. Вторую очередь планировали запустить в 2024 году, но сейчас инвестор корректирует сроки реализации проекта. По словам Игоря Сорокина, проект позволит увеличить объем производства до 42 тыс. т в год.

Он также отметил, что инвестор скорректирует сроки строительства завода по производству горячекатаного листа. Проект предусматривает создание предприятия мощностью около 1 млн т продукции в год.

Новые сроки реализации проектов и причины их изменения не уточняются. Оба предприятия должны быть созданы в городе Шахты Ростовской области.

В 2020 году Новороссийский прокатный завод купил производственный комплекс обанкротившегося Ростовского электрометаллургического завода за 6,5 млрд руб. После этого компания сменила место регистрации с Новороссийска на Шахты, где находится РЭМЗ.

Алина Зорина