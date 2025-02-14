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Полузащитник «Уфы» Роман Пасевич стал игроком ФК «Сочи»

В ФК «Сочи» перешел полузащитник «Уфы» Роман Пасевич. Об этом сообщает пресс-служба южного клуба.

Фото: Пресс-служба ФК «Сочи»

Фото: Пресс-служба ФК «Сочи»

Роману Пасевичу 25-лет. Он родился в поселке Визды Витебской области Беларуси. В текущем сезоне Первой лиги он принял участие в 21 матче, забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.

После 21-го тура Футбольной национальной лиги «Сочи» он набрал 37 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Свой первый матч после зимней паузы команда проведет 3 марта на стадионе «Фишт» против саратовского «Сокола».

Алина Зорина

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