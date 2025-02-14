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На Мамайском перевале в Сочи начали устройство ростверка подпорной стены

Федеральное казенное учреждение (ФКУ) «Черноморье» завершает подготовку к бетонированию ростверка одной из двух будущих подпорных стен на оползневом участке, расположенном на северном склоне Мамайского перевала, на 168-м км трассы А-147 Джубга — Сочи. Работы по бурению и бетонированию свай завершили еще в 2024 году, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Параллельно с этим завершаются работы по срубке оголовков свай и обратной разработке котлованов. Также специалисты выполнили устройство подбетонного покрытия и сейчас проводят арматурные работы. Для строительства двух подпорных стен установили 94 сваи, длина которых составляет от 12 до 18 м, а диаметр — 1020 мм.

Работы ведутся без организации реверсивного движения. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию в октябре этого года. Участок длиной около 500 м, включая уже существующие подпорные стены, будет окружен шестью новыми подпорными стенами с обеих сторон.

На трассе А-147 расположено более 1060 подпорных стен, что составляет в среднем по пять на каждый километр, учитывая длину в 212 км. В 2023 году на этой дороге построили шесть подпорных стен, одну из которых возвели в русле реки Чемитоквадже.

Алина Зорина

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