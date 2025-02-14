ГК ТОЧНО признана самым динамично развивающимся застройщиком России по итогам 2024 года

По итогам 2024 года ТОЧНО набрала 110 баллов в рейтинге портала. В методологии учитывали комплекс факторов: объем текущего строительства, объем ввода жилья, потребительские качества жилых комплексов, количество регионов присутствия и число строящихся жилых комплексов.

За год ГК ТОЧНО значительно улучшила свои позиции в отрасли. Компания поднялась на три места по объему текущего строительства, а в рейтинге по вводу жилья в эксплуатацию — с 27-го на 18-е место. География присутствия застройщика расширилась с 2 до 6 регионов, а количество строящихся жилых комплексов увеличилось с 11 до 13.

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«Наш успех — результат слаженной работы команды. На протяжении 11 лет мы не просто строим квадратные метры, а формируем среду для качественной жизни. Подтверждаем это на практике: не только стали первым региональным застройщиком в топ-3 страны по масштабу строительства, но и возглавили рейтинг самых надежных девелоперов РФ. В новом году задаем высокую планку — расширяем территорию присутствия ТОЧНО. Уже вышли в Ростов, Зеленодольск, и Казань, готовимся к запуску в Тюмени. Это для нас новый вызов и серьезная ответственность. Уверены, что справимся», — комментирует бизнесмен, владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов.

Как отметили эксперты портала ЕРЗ.РФ, ключевым фактором одного из лидеров ГК ТОЧНО стал выход с масштабными проектами в Ростовскую область в декабре 2024 года, что позволило компании войти в тройку крупнейших застройщиков страны по объему строительства.

Справка о компании: ГК ТОЧНО — девелопер федерального уровня, входит в ТОП-3 крупнейших застройщиков РФ по объемам строительства, включен в список системообразующих предприятий России. Является лидером по объемам строительства на Черноморском побережье. Признан девелопером №1 в стране по надежности портала «Все о стройке». Компания основана в 2013 году. Реализует 5,4 млн. кв. м жилья, коммерческой недвижимости и объектов социальной инфраструктуры в 13 городах России.

https://tochno.life/ ИНН 2312295177 ООО ГК «ТОЧНО»