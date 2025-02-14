ГК ТОЧНО признана самым динамично развивающимся застройщиком России по итогам 2024 года
Девелопер ТОЧНО из Краснодара возглавила рейтинг динамики развития среди российских девелоперов портала ЕРЗ.РФ.
По итогам 2024 года ТОЧНО набрала 110 баллов в рейтинге портала. В методологии учитывали комплекс факторов: объем текущего строительства, объем ввода жилья, потребительские качества жилых комплексов, количество регионов присутствия и число строящихся жилых комплексов.
За год ГК ТОЧНО значительно улучшила свои позиции в отрасли. Компания поднялась на три места по объему текущего строительства, а в рейтинге по вводу жилья в эксплуатацию — с 27-го на 18-е место. География присутствия застройщика расширилась с 2 до 6 регионов, а количество строящихся жилых комплексов увеличилось с 11 до 13.
«Наш успех — результат слаженной работы команды. На протяжении 11 лет мы не просто строим квадратные метры, а формируем среду для качественной жизни. Подтверждаем это на практике: не только стали первым региональным застройщиком в топ-3 страны по масштабу строительства, но и возглавили рейтинг самых надежных девелоперов РФ. В новом году задаем высокую планку — расширяем территорию присутствия ТОЧНО. Уже вышли в Ростов, Зеленодольск, и Казань, готовимся к запуску в Тюмени. Это для нас новый вызов и серьезная ответственность. Уверены, что справимся», — комментирует бизнесмен, владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов.
Как отметили эксперты портала ЕРЗ.РФ, ключевым фактором одного из лидеров ГК ТОЧНО стал выход с масштабными проектами в Ростовскую область в декабре 2024 года, что позволило компании войти в тройку крупнейших застройщиков страны по объему строительства.
Справка о компании:
ГК ТОЧНО — девелопер федерального уровня, входит в ТОП-3 крупнейших застройщиков РФ по объемам строительства, включен в список системообразующих предприятий России. Является лидером по объемам строительства на Черноморском побережье.
Признан девелопером №1 в стране по надежности портала «Все о стройке».
Компания основана в 2013 году. Реализует 5,4 млн. кв. м жилья, коммерческой недвижимости и объектов социальной инфраструктуры в 13 городах России.
https://tochno.life/ ИНН 2312295177 ООО ГК «ТОЧНО»
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