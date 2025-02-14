Кирилл Шаталов: «Банкам важно как можно быстрее научиться работать с молодым поколением»

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 12 февраля провели очередной бизнес-завтрак. Спикером мероприятия стал региональный управляющий АО «Альфа-Банк» по Краснодарскому краю и республике Адыгея Кирилл Шаталов. Гостям и резидентам клуба спикер рассказал о цифровизации банковской сферы, современных phygital-офисах, работе с молодой аудиторией, консолидации рынка и конкуренции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер бизнес-завтрака Кирилл Шаталов

Фото: Михаил Брайко Спикер бизнес-завтрака Кирилл Шаталов

Фото: Михаил Брайко

Кирилл родился в Поволжье, окончил Саратовский государственный социально-экономический университет по специальности «финансы и кредит», специализация «банковское дело». Трудовой стаж в Альфа-Банке насчитывает в общей сложности уже более 12 лет и охватил географию двух регионов: с 2012 по 2018 годы в Саратовской области, с 2018-го по настоящее время — в Краснодарском крае.

По словам Кирилла, современный банк сложно назвать просто финансово-кредитной организацией. Сегодня скорее это финансово-технологическая компания. В банке клиенты более 90% своих потребностей в продуктах и услугах могут закрыть через дистанционные каналы обслуживания. Однако живое человеческое общение не теряет своей актуальности. Многие приходят в банковский офис за консультациями, новыми знаниями.

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Современный мир меняется, меняются и потребности клиентов. Смена поколений потребителей финансовых услуг вполне может оказать влияние на расстановку сил на банковском рынке. Основной фокус внимания нацелен на молодежь. Банкам важно как можно быстрее научиться работать с молодым поколением, понимать, чем оно интересуется и чем живет, отметил Кирилл Шаталов.

Спикер также рассказал о phygital-офисах, которые открывает Альфа-Банк. «Концепция офисов не менялась десятилетиями, мы подошли к офису совершенно по-другому и поменяли его технологически. Мы уходили от клиентоориентированности к клиентоцентричности. Создали новый уникальный клиентский опыт — точка изменений, когда не клиент «бегает» за сотрудником, а сотрудник за клиентом. В наших офисах клиент самостоятельно выбирает удобное для себя место, а сотрудник подходит к нему сам. Отсутствие барьеров между специалистами и клиентами не только повышает комфорт, но и создает атмосферу доверия», — рассказал региональный управляющий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как отметил спикер, рост ключевой ставки так или иначе оказывает влияние на деятельность банковского сектора

Фото: Михаил Брайко Как отметил спикер, рост ключевой ставки так или иначе оказывает влияние на деятельность банковского сектора

Фото: Михаил Брайко

Переход на новый формат офисов позволил на 20% оптимизировать используемые площади, на 10% сократить расходы на аренду и повысить при этом эффективность использования площадей с учетом внедрения современных цифровых технологий.

Как отметил спикер, рост ключевой ставки так или иначе оказывает влияние на деятельность банковского сектора, исторически одной из основных статьей дохода для которого было кредитование. Однако меры регуляторного характера, предпринятые со стороны Центробанка осенью прошлого года, привели к охлаждению данного направления. Темпы кредитования в банковском секторе в разных сегментах снизились до 25-30%. В связи с чем, выпадающие кредитные доходы банки вынуждены замещать иными направлениями деятельности.

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Российский банковский рынок консолидируется и укрупняется. С декабря 2020 года обслуживание физлиц в России, по сути, уже сосредоточилось в четырех крупных игроках.

«Конкуренция — двигатель прогресса. Но по большинству продуктов и услуг различия сегодня прослеживаются только на уровне нюансов, что, объективно, переводит борьбу больше в нефинансовую плоскость, где важную роль играют сервис, качество, комфорт и безопасность»,— резюмировал Кирилл Шаталов, отвечая на вопросы гостей и резидентов клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Кирилл Шаталов — региональный управляющий АО «Альфа-Банк» по Краснодарскому краю и республике Адыгея; Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель компании «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Кирилл Шаталов — региональный управляющий АО «Альфа-Банк» по Краснодарскому краю и республике Адыгея; Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель компании «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко

Спикером следующего бизнес-завтрака 20 февраля станет основатель стрелкового комплекса «Дубрава» Рахимжан Калимуллин

*Phygital (от англ. physical и digital) — сочетание цифровых и физических каналов.

ИП Пшеничный

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