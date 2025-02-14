Собаку, покусавшую ребенка в Армавире, поместили в приют

В Армавире собака, которая напала на 12-летнюю школьницу, помещена в приют. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ

К 71-летнему хозяину животного приехали сотрудники полиции и специалисты из службы по отлову собак. Мужчина передал им двух своих питомцев, за которыми ранее отметили агрессивное поведение. Сейчас они находятся под присмотром специалистов приюта.

Собака покусала девочку в Армавире на улице Тургенева. Хозяин животного не сразу смог отогнать его. Сейчас школьница находится в больнице с ранами на ногах и руках.

Алина Зорина