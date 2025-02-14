Собаку, покусавшую ребенка в Армавире, поместили в приют
В Армавире собака, которая напала на 12-летнюю школьницу, помещена в приют. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ
К 71-летнему хозяину животного приехали сотрудники полиции и специалисты из службы по отлову собак. Мужчина передал им двух своих питомцев, за которыми ранее отметили агрессивное поведение. Сейчас они находятся под присмотром специалистов приюта.
Собака покусала девочку в Армавире на улице Тургенева. Хозяин животного не сразу смог отогнать его. Сейчас школьница находится в больнице с ранами на ногах и руках.