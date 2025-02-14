В Тимашевске в кофейне произошел пожар

В Тимашевске в кофейне, расположенной на первой этаже многоквартирного дома, произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 10:54. Через шесть минут на место прибыли первые подразделения спасателей. Они установили, что загорелся первый этаж здания, в котором расположена кофейня. Площадь пожара составила 80 кв. м.

В 11:04 пожар локализовали. Еще через 14 минут возгорание полностью ликвидировали.

Татьяна Ручкина