Агрохолдинг «СТЕПЬ» — партнер федерального движения студенческих отрядов

Агрохолдинг «СТЕПЬ» и общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» (РСО) подписали соглашение о сотрудничестве. В церемонии подписания приняли участие член правления Агрохолдинга Андрей Ширай и руководитель Ростовского регионального отделения РСО Роман Уколов. Это партнерство стало логическим продолжением многолетнего взаимодействия Агрохолдинга с региональным отделением штаба «Российских студенческих отрядов».

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Заключение соглашения состоялось в рамках карьерного форума «Труд крут», который проводится по всей стране в честь Дня российских студенческих отрядов. Новые договоренности с федеральным штабом РСО позволят вывести сотрудничество организаций на новый уровень и предоставят дополнительные карьерные возможности для студентов со всей России. Число бойцов студенческих отрядов, проходящих практику на предприятиях Агрохолдинга, увеличится почти вдвое, достигнув 300 студентов. Также молодым людям станут доступны новые направления работ в Агрохолдинге, связанные не только с растениеводством, но и с молочным животноводством.

Агрохолдинг «СТЕПЬ» уже несколько лет сотрудничает с РСО. В 2024 году 170 бойцов работали на предприятиях компании. Студентам были предоставлены комфортные условия труда, проживание за счет компании и заработная плата. Кроме того, Агрохолдинг выступил партнером юбилейного слета студенческих трудовых отрядов, который прошел в государственном Кремлевском Дворце в Москве в конце прошлого года. Также «СТЕПЬ» стала номинантом Премии «Труд Крут», которую проводит РСО, в качестве лучшего регионального работодателя от Ростовской области.

«Новое соглашение между Агрохолдингом "СТЕПЬ" и РСО — это не только шаг к расширению возможностей для студентов, но и вклад в развитие и популяризацию аграрной отрасли России. Взаимодействие агробизнеса и молодежных организаций создает фундамент для эффективного включения практики в образовательный процесс, открывает дополнительные возможности в области прикладной подготовки будущих специалистов»,— прокомментировала генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко.