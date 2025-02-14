Белгородец получил осколочные ранения при обстреле села Кулешовка с Украины

В результате обстрела села Кулешовка Красногвардейского района Белгородской области пострадал мирный житель. Он получил множественные осколочные ранения лица и ног. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего в Валуйскую центральную райбольницу.

Также ВСУ атаковали с помощью беспилотников два населенных пункта Белгородского района. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

В поселке Малиновка вследствие удара FPV-дрона загорелась кровля частного дома — пожар потушили бойцы теробороны. В доме выбиты окна. Еще один БПЛА обстрелял производственное предприятие в селе Веселая Лопань — в здании повреждено остекление.

За прошедшие сутки ВСУ ударили по Белгородской по меньшей мере 133 боеприпасами, в том числе с беспилотников. Один человек погиб, один ранен, ряд домов, единиц транспорта и предприятий в населенных пунктах региона получили разрушения.

Алина Морозова