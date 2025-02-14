Для очистки пляжей Анапы от следов мазута используют вулканический материал

На пляжах Анапы используют сорбент, который состоит из ионов вулканического происхождения. Его перемешивают с песком и загружают в установку «Грохот». Как сообщает оперштаб Краснодарского края, такая технология должна улучшить очистку грунта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

Сейчас сорбент испытывают в станице Благовещенской. Официальный представитель фирмы «Барс» по ЮФО Эдуард Биюкьян отметил, что новая технология проста в использовании: на 1 кв. м песка посыпают 200-300 гр. сорбента. Затем его нужно хорошо пролить, чтобы сорбент туда ушел. В результате он мгновенно купирует запах и меняет формулу мазута.

«Можно работать в паре. Засыпать 2—3 кг. на один куб песка, загрязненного мазутом. Он будет смешиваться, крупная фракция будет уходить в сторону, а песок вместе с сорбентом, без запаха будет ссыпаться сюда»,— отметил господин Биюкьян.

В течение одного-двух месяцев мазут становится безопасен для здоровья. Сорбент превращает крупную фракцию в камушки, которые можно утилизировать. Более мелкую фракцию съедят бактерии.

Татьяна Ручкина