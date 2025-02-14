Павел Креков: в Свердловской области выросло число многодетных семей
Число многодетных семей в Свердловской области увеличилось за последнее время, сообщил журналистам заместитель губернатора региона Павел Креков. При этом рождаемость продолжает снижаться.
Рост числа таких семей господин Креков объяснил психологическими факторами. «После того, как второй или третий ребенок родился, появляется не спортивный азарт, конечно, но какая-то другая атмосфера в семье»,— сказал он.
Помимо этого, в Свердловском области наблюдается тренд на «старение» рождаемости, то есть первого ребенка жители региона в среднем заводят позже. Это повышает шанс того, что ребенок в семье будет один, пояснил господин Креков. Чтобы снизить возраст первого рождения, в регионе действуют льготы на приобретение жилья для молодых семей.
Павел Креков добавил, что программы поддержки демографии имеют отложенный эффект, а экономические меры не всегда способствуют повышению рождаемости. По его словам, в странах с наиболее низкими экономическими показателями, как правило, наблюдается наивысший уровень рождаемости.