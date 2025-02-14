Павел Креков: в Свердловской области выросло число многодетных семей

Число многодетных семей в Свердловской области увеличилось за последнее время, сообщил журналистам заместитель губернатора региона Павел Креков. При этом рождаемость продолжает снижаться.

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Рост числа таких семей господин Креков объяснил психологическими факторами. «После того, как второй или третий ребенок родился, появляется не спортивный азарт, конечно, но какая-то другая атмосфера в семье»,— сказал он.

Помимо этого, в Свердловском области наблюдается тренд на «старение» рождаемости, то есть первого ребенка жители региона в среднем заводят позже. Это повышает шанс того, что ребенок в семье будет один, пояснил господин Креков. Чтобы снизить возраст первого рождения, в регионе действуют льготы на приобретение жилья для молодых семей.

Павел Креков добавил, что программы поддержки демографии имеют отложенный эффект, а экономические меры не всегда способствуют повышению рождаемости. По его словам, в странах с наиболее низкими экономическими показателями, как правило, наблюдается наивысший уровень рождаемости.

Анна Капустина