Суд обязал администрацию Астрахани устранить последствия загрязнения почвы

Нижне-Волжское управление Росприроднадзора провело проверку по сообщению об изливе сточных вод на почву в районе дома № 5 пл. Карла Маркса в Астрахани и подтвердило факт нарушения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Управление совместно со специалистами регионального ЦЛАТИ обнаружило загрязнение почвы на площади 1 тыс. кв. м. В ходе исследования в почве выявили превышения. Так как участок не разграничен, ответственность за его содержание лежит на администрации Астрахани. Причиненный почвам вред оценили в 1 млн руб.

Управление потребовало от администрации возместить вред в добровольном порядке или устранить последствия загрязнения, но власти бездействовали. После этого Росприроднадзор обратился в суд, который обязал администрацию ликвидировать последствия загрязнения почвы в срок до шести месяцев. В законную силу решение суда не вступило, возмещение ущерба на контроле.

Павел Фролов