Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд обязал администрацию Астрахани устранить последствия загрязнения почвы

Нижне-Волжское управление Росприроднадзора провело проверку по сообщению об изливе сточных вод на почву в районе дома № 5 пл. Карла Маркса в Астрахани и подтвердило факт нарушения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Управление совместно со специалистами регионального ЦЛАТИ обнаружило загрязнение почвы на площади 1 тыс. кв. м. В ходе исследования в почве выявили превышения. Так как участок не разграничен, ответственность за его содержание лежит на администрации Астрахани. Причиненный почвам вред оценили в 1 млн руб.

Управление потребовало от администрации возместить вред в добровольном порядке или устранить последствия загрязнения, но власти бездействовали. После этого Росприроднадзор обратился в суд, который обязал администрацию ликвидировать последствия загрязнения почвы в срок до шести месяцев. В законную силу решение суда не вступило, возмещение ущерба на контроле.

Павел Фролов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...