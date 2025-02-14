СКА закрыл вторую сотню

«Барыс» после поражения от СКА потерял шансы попасть в плей-офф: команда занимает последнее место в Восточной конференции КХЛ. Кроме того, в эти дни половина игроков ее состава выступает за сборную Казахстана на Азиатских играх. Так что играть против СКА вышло много молодых игроков. В составе гостей таких тоже хватало. Место в воротах тренерский штаб СКА доверил 19-летнему Егору Заврагину. Авторами голевых передач стали нападающие такого же возраста Иван Демидов и Матвей Короткий. Последнюю шайбу в ворота хозяев провел 21-летний Григорий Кузьмин. Он не так давно вернулся в состав после травмы. Также поправились опытные Евгений Кузнецов и Марат Хайруллин. На счету последнего — одна из заброшенных шайб.

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА уверенно обыграл команду из Казахстана «Барыс»

Фото: ХК СКА

Армейцы огорчили своих поклонников в начале матча, как это часто бывает, пропустив на 12-й минуте. Но первый период все же выиграли — благодаря голам форварда Михаила Воробьева и защитника Сергея Сапего. Во второй двадцатиминутке преимущество гостей увеличил нападающий Михаил Григоренко. Его шайба стала 200-й для СКА в сезоне. Команда достигла этого рубежа в восьмой раз, что является рекордом КХЛ. Работает формула главного тренера армейцев Романа Ротенберга: много забивать — мало пропускать, а точнее, стараться не пропускать вообще. Такой тезис, впрочем, можно распространить на весь хоккей и почти все спортивные игры — в этом их смысл.

Роман Ротенберг еще раз повторил его после завершения матча в столице Казахстана. Сказав при этом, что армейцам не удалось избежать ошибок. Также он сравнил игру, прошедшую между «Барысом» и СКА, с легендарным матчем Олимпиады 1980 года, в котором встретились команды США и СССР. За хозяев (игра проходила в Лейк-Плэсиде) играли студенты, за советскую команду — звезды мирового хоккея, выигрывавшие чемпионаты мира и Олимпийские игры. Тем не менее, «штатникам» удалось победить 4:3, что стало одной из самых больших сенсаций в мире спорта ХХ века. Игроки «Барыса», как объяснил Ротенберг, сражались против СКА так же, как американцы против сборной СССР. Но петербуржцам все же удалось одержать победу. Вообще, от наставника армейцев никогда не услышишь, что они встречались со слабой командой. Все соперники для Ротенберга — сильные, слабых в КХЛ не бывает, даже если они занимают последние места.

После успеха в Астане СКА поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Отрыв от второго места, которое занимает московское «Динамо»,— три очка. Кстати, динамовцам петербуржцы проиграли в предыдущей дуэли (1:3) — в четвертый раз в сезоне из пяти. Так что эта команда тоже сильная. И, может, даже сильнее «Барыса». Следующую встречу армейцы проведут против «Нефтехимика» в Нижнекамске, а завершат выездное турне матчем с «Северсталью» в Череповце. Она тоже много забивает: 161 шайба. Ближайший по голам к СКА «Трактор», возглавляющий конференцию «Востока»: на его счету 176 шайб.

Кирилл Легков