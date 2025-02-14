Станцию метро «Выборгская» закрывали на 12 минут из-за проблем с эскалатором

Утром 14 февраля станцию метро «Выборгская» закрывали на вход, сообщила пресс-служба петербургской подземки. Инцидент случился в 08:52, причиной стал внепланово остановившийся эскалатор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станция метро «Выборгская» Красносельско-Калининской линии

Фото: Wikipedia / Florstein Станция метро «Выборгская» Красносельско-Калининской линии

Фото: Wikipedia / Florstein

В связи с поломкой СПб ГКУ «Организатор перевозок» рекомендовал пассажирам добираться до пунктов назначения наземным транспортом. Однако спустя 12 минут с проблемой удалось справиться, станция «Выборгская» вновь открыта.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Смольный планирует сократить сроки работ и открыть станцию метрополитена «Удельная» после капитального ремонта в апреле. Предварительно дату запуска определили на 1 мая.

Андрей Маркелов