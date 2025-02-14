Четвертый энергоблок нововоронежской АЭС остановлен на плановый ремонт

Энергоблок №4 Нововоронежской атомной станции (НВ АЭС, филиал АО «Концерн Росэнергоатом») выведен в плановый ремонт, который продлится пять недель. Об этом сообщили на АЭС 13 февраля. Цель ремонта — повысить эксплуатационные характеристики оборудования.

В рамках ремонта специалисты заменят часть отработавших кассет с топливом на свежие и проведут текущий, средний и капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования. Главный инженер Нововоронежского филиала «Атомэнергоремонт» Сергей Герасимов отметил, что подобные работы уже проводились ранее.

Энергоблоки №5, 6 и 7 продолжают работать в штатном режиме, неся нагрузку 3367 МВт. Энергоблок №5 функционирует на полную мощность после краткосрочного ремонта. Нарушений пределов безопасной эксплуатации нет, а радиационный фон соответствует естественным уровням в Воронежской области.

Плановые ремонты — постоянная и обязательная часть работы АЭС. Так, например, в августе плановый ремонт с элементами модернизации проводился на пятом энергоблоке, для чего его также останавалива.

Нововоронежская АЭС — первая АЭС с водо-водяными энергетическими реакторами. За 60 лет работы на нововоронежской площадке построили и ввели в эксплуатацию семь энергоблоков с ВВЭР. Для Воронежской области НВ АЭС является главным источником электроэнергии. Станция снабжает электричеством более 20 крупных предприятий и 2,5 млн жителей региона.

Мария Старикова