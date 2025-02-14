В Сургуте ввели особый противопожарный режим до 10 марта

С 14 февраля в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) ввели особый противопожарный режим из-за роста числа пожаров в Югре, он будет действовать до 10 марта, передает «СургутИнформТВ» со ссылкой на администрацию города.

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Во время действия режима запрещено проводить пожароопасные работы, разводить огонь и сжигать мусор. За нарушения предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 10 до 20 тыс. руб., для юридических — от 400 тыс. до 800 тыс. руб.

Напомним, ранее особый противопожарный режим в целях предупреждения пожаров и недопущения гибели людей в Сургуте вводился в период с 25 января по 3 февраля.

Ирина Пичурина