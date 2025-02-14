Росприроднадзор требует с белгородского водоканала почти 2 млн за ущерб реке

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора (работает на территориях всех регионов Черноземья, кроме Орловоской области) требует с ГУП «Белоблводоканал» 1,98 млн руб. за ущерб, который якобы был причинен реке Короча. Об этом сообщили в самом управлении. Надзорное ведомство предложило ГУПу возместить ущерб в добровольном порядке и заявило о намерении обратиться в суд, если этого не будет сделано.

Плановую выездную проверку на водоканале ведомство провело в прошлом году. Оно обнаружило нарушения природоохранного законодательства, в числе которых сброс сточных вод с очистных сооружений с превышением нормативов предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в реку Короча.

В начале недели управление Росприроднадзора заявило о требовании с «Белоблводоканала» около 3 млн руб. за ущерб, причиненный реке Осколец, сообщали в ведомстве.

Мария Старикова