Младшеклассникам в Салехарде и Лабытнанги отменили уроки из-за мороза

Для учеников 1-4 классов, которые учатся в первую смену, 14 февраля отменили уроки в школах Салехарда и Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) из-за сильного мороза, сообщили в местных управлениях образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Так, рано утром в Салехарде температура воздуха опустилась до -36° с ветром до 1 м/с, из-за чего в городе приняли решение отменить школьные занятия для младшеклассников, в Лабытнанги уроки также отменили из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, ранее из-за холодов очные занятия отменяли для учащихся начальных классов Тобольска и Ишима в Тюменской области.

Ирина Пичурина