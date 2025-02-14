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Сочи и Красная Поляна вошли в топ направлений для отдыха на День влюбленных

Сочи и Москва заняли второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха в период 14–16 февраля 2025 года. Города собрали по 9% бронирований. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 3,2 тыс. руб., по данным сервиса для бронирования отеле и квартир Твил.ру.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В Москве туристы проводят в среднем четыре дня. Одна ночь размещения в среднем обойдется в 4,3 тыс. руб.

Возглавил топ направлений для отдыха в период Дня влюбленных Санкт-Петербург. Культурная столица собрала 13% бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 3,1 тыс. руб. 

Тройку лидеров замыкает Красная Поляна и 5% бронирований. В горах Сочи путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 8,5 тыс. руб.

В топ-10 популярных направлений для отдыха в период 14–16 февраля 2025 года также вошел Краснодар. В городе туристы остаются в среднем на две ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,4 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что в период 14–16 февраля 2025 года курорт планируют посетить около 70 тыс. путешественников. Загрузка коллективных средств размещения в Сочи составит около 67%, а в горном кластере — 75%.

Мария Удовик

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