СК РФ ждет доклад по делу о производственной травме жительницы Самарской области

Исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Самарской области Александр Воеводин доложит в центральном аппарате о расследовании несчастного случая на одном из производств в регионе. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава СК РФ отреагировал на ситуацию после того, как в эфире федерального канала появился сюжет о жительнице Самарской области, пострадавшей на производстве. По этому факту региональное следствие возбудило уголовное дело о нарушении требований охраны труда (ст. 143 УК РФ). В рамках расследования назначена повторная экспертиза.

Георгий Портнов