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В СКР требуют доклад по делу о применении запрещенных приемов при родах в Крыму

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования новорожденных в роддоме Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба СКР

Фото: пресс-служба СКР

В декабре 2024 года в соцсетях появилась информация, что врачи Симферопольского клинического родильного дома №2 используют запрещенные методы извлечения плода при родах. Так, по данным Telegram-каналов, врачи якобы взяли полотенца и начали локтями выдавливать младенца из матери. В результате ребенок родился без сознания, с переломами.

Супруг роженицы и отец новорожденного мальчика обратился в крымский следком, где начали процессуальную проверку. Во время мониторинга соцсетей следователи нашли информацию от других пострадавших жительниц полуострова, которые сообщили об аналогичных действиях со стороны медперсонала больницы.

В ГСУ СК России по Крыму и Севастополю расследуют уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности). Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства Владимиру Терентьеву доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации. Днем ранее господин Терентьев поручил допросить в качестве потерпевших группу лиц, опубликовавших видеообращение, а также организовать вместе с министром здравоохранения региона личный прием потерпевших для оказания всесторонней помощи. В свою очередь в минздраве Крыма заявили о начале собственной проверки.

Татьяна Ручкина

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