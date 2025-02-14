В Казахстан не пропустили 150 кг конины из Тюменской области

Сотрудники Россельхознадзора пресекли попытку вывоза 150 кг конины без документов из Тюменской области в Казахстан, сообщили в управлении ведомства по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Россельхознадзор Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Фото: Россельхознадзор Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Проверка прошла 9 февраля в пункте приема уведомлений «Казанское» в тюменском селе Ельцово на российско-казахстанской границе — был задержан транспорт с мясом. Продукция направлялась в Казахстан без ветеринарных сопроводительных документов и была возвращена обратно отправителю.

Ранее специалисты Россельхознадзора не пропустили в Тюменскую область 18 тонн томатов из Кыргызстана: они ввозились без фитосанитарного сертификата, их вернули обратно.