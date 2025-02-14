Глава СКР поручил доложить о расследовании дела об избиении школьницы в Перми

Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту нанесения побоев (ст. 116 УК РФ) несовершеннолетней. Об этом сообщается в телеграм-канале СКР.

Ранее в соцсетях появилось видео, где один ребенок наносит удары второму. По данному факту в СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело. Его расследование взяла на контроль прокуратура Индустриального района.