Пассажир «ГАЗели» пострадал в ДТП под Тосно

Вечером 13 февраля на трассе М-10 в районе деревни Трубников Бор водитель автомобиля «ГАЗель» не справился с управлением и врезался в фонарный столб, сообщает аварийно-спасательная служба Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия столкновения «ГАЗели» с фонарным столбом под Тосно

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти Последствия столкновения «ГАЗели» с фонарным столбом под Тосно

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Кабина автомобиля оказалась смята. В результате ДТП пострадал пассажир малотоннажного грузовика. Сотрудники поисково-спасательного отряда города Тосно деблокировали пострадавшего и передали работникам скорой помощи.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что коммунальный трактор и автобус № 191 столкнулись в районе перекрестка Чкаловского проспекта и Гатчинской улицы в Петербурге. В результате происшествия никто не пострадал.

Андрей Маркелов