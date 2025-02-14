Пассажир «ГАЗели» пострадал в ДТП под Тосно
Вечером 13 февраля на трассе М-10 в районе деревни Трубников Бор водитель автомобиля «ГАЗель» не справился с управлением и врезался в фонарный столб, сообщает аварийно-спасательная служба Ленобласти.
Последствия столкновения «ГАЗели» с фонарным столбом под Тосно
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
Кабина автомобиля оказалась смята. В результате ДТП пострадал пассажир малотоннажного грузовика. Сотрудники поисково-спасательного отряда города Тосно деблокировали пострадавшего и передали работникам скорой помощи.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что коммунальный трактор и автобус № 191 столкнулись в районе перекрестка Чкаловского проспекта и Гатчинской улицы в Петербурге. В результате происшествия никто не пострадал.