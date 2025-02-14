Назначен руководитель Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

Елена Лапина назначена руководителем Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям с 13 февраля 2025 года, сообщили в управлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Лапина

Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям Елена Лапина

Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

Приказ о назначении издало Министерство сельского хозяйства РФ. Прежний руководитель управления Роман Милорадов в ноябре был назначен руководителем Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям. Госпожа Лапина исполняла обязанности руководителя с декабря прошлого года.

Елена Лапина работает в системе Россельхознадзора более 20 лет. С 2007 года она занимает должность заместителя руководителя территориального управления. Имеет два высших образования и прошла переподготовку по специальности «Агрономия».

В 2021 году ей было присвоено звание Почетного работника агропромышленного комплекса России, а в ноябре 2024 года — серебряная медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России».

Антон Голицын