Историческое здание Центрального телеграфа в Москве станет кампусом Центрального университета. Здание на Тверской улице приобретено у Vos`hod. Компания остается девелопером проекта ревитализации исторического здания Центрального телеграфа и продолжает воплощать в жизнь архитектурную концепцию реставрации и приспособления к современному использованию, автором которой является бюро Дэвида Чипперфильда. Корпус планируют открыть в 2027 году, он рассчитан на более чем 5 тыс. студентов и преподавателей. В настоящий момент здание модернизируется — после завершения реконструкции там будут находиться аудитории, научные лаборатории, библиотека, читальный, спортивный и обеденный залы, студклуб и другие учебные пространства. Центральный университет создан по инициативе Т-Банка при поддержке более 50 крупнейших компаний страны. Имеет бессрочную лицензию Рособрнадзора по программам бакалавриата и магистратуры.

Минюст разработал законопроект обновляющий принципы работы нотариата. Как пишет РБК со ссылкой на источники, документ усилит государственный контроль за деятельностью нотариусов. Он также предусматривает изменение процедур допуска в профессию, расширение полномочий Минюста в вопросах приостановки и прекращения полномочий нотариуса, пересмотр порядка формирования стоимости нотариальных услуг и изменение порядка работы председателей нотариальных палат.

Commerzbank в 2024 году сократил активы, связанные с Россией, в четыре раза — до €82 млн.Корпоративный портфель немецкого банковского концерна в стране сократился в четыре раза, до €34 млн. Commerzbank, второй по величине банк Германии, покидает российский рынок согласно рекомендациям европейских регуляторов.