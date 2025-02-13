Жителям Кубани рассказали, как изменится единое пособие для семей с детьми

В отделении Соцфонда по Краснодарскому краю рассказали, что с 2025 года изменились правила выплат единого пособия для семей с детьми. Как сообщили в пресс-службе организации, для назначения выплат доход каждого трудоспособного члена семьи от 18 лет должен быть не менее четырех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В 2025 году МРОТ составляет 22 440 руб. То есть при обращении за пособием минимальный доход каждого взрослого в семье должен быть минимум 89 760 руб. за расчетный период в 12 месяцев. Новое правило также касается самозанятых граждан.

В кубанском отделении Соцфонда пояснили, что если в расчетном периоде есть несколько месяцев, попадающих под правило нулевого дохода, то минимальный доход пересчитают пропорционально месяцам работы: 89 760 руб./12 х количество месяцев работы. Если уважительная причина отсутствия дохода есть в 10 месяцах расчетного периода, то лимит не применяется.

Татьяна Ручкина