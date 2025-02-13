Жителям Кубани рассказали, как изменится единое пособие для семей с детьми
В отделении Соцфонда по Краснодарскому краю рассказали, что с 2025 года изменились правила выплат единого пособия для семей с детьми. Как сообщили в пресс-службе организации, для назначения выплат доход каждого трудоспособного члена семьи от 18 лет должен быть не менее четырех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).
Фото: loon.site
В 2025 году МРОТ составляет 22 440 руб. То есть при обращении за пособием минимальный доход каждого взрослого в семье должен быть минимум 89 760 руб. за расчетный период в 12 месяцев. Новое правило также касается самозанятых граждан.
В кубанском отделении Соцфонда пояснили, что если в расчетном периоде есть несколько месяцев, попадающих под правило нулевого дохода, то минимальный доход пересчитают пропорционально месяцам работы: 89 760 руб./12 х количество месяцев работы. Если уважительная причина отсутствия дохода есть в 10 месяцах расчетного периода, то лимит не применяется.