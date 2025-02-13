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В Краснодаре построили 1,4 км новой трамвайной линии до Красных Партизан

В Краснодаре завершили укладку 1,4 км рельсошпальной решетки на участке от Западного депо до ул. Красных Партизан. Сейчас специалисты приступили к выносу инженерных сетей, сообщается в Telegram-канале «Новый трамвай Краснодара».

Фото: Telegram-канал «Новый трамвай Краснодара».

Фото: Telegram-канал «Новый трамвай Краснодара».

Кроме того, власти краевой столицы разрабатывают процедуру предоставления земельных участков для строительства трамвайной ветки.

Вместе с тем представители компании готовят проектно-сметную документацию по строительству линии от торгового центра «Лента» до жилого комплекса «Немецкая Деревня» к передаче на госэкспертизу. Третий этап проекта предусматривает прокладку путей к спорткомплексу «Баскет-Холл», четвертый — соединение новой ветки с действующим маршрутом по ул. Московской.

Представители компании, администрации города, краевого минтранса и министерства экономики Кубани обсудили реализацию концессионного соглашения.

Нурий Бзасежев

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