В Краснодаре построили 1,4 км новой трамвайной линии до Красных Партизан
В Краснодаре завершили укладку 1,4 км рельсошпальной решетки на участке от Западного депо до ул. Красных Партизан. Сейчас специалисты приступили к выносу инженерных сетей, сообщается в Telegram-канале «Новый трамвай Краснодара».
Фото: Telegram-канал «Новый трамвай Краснодара».
Кроме того, власти краевой столицы разрабатывают процедуру предоставления земельных участков для строительства трамвайной ветки.
Вместе с тем представители компании готовят проектно-сметную документацию по строительству линии от торгового центра «Лента» до жилого комплекса «Немецкая Деревня» к передаче на госэкспертизу. Третий этап проекта предусматривает прокладку путей к спорткомплексу «Баскет-Холл», четвертый — соединение новой ветки с действующим маршрутом по ул. Московской.
Представители компании, администрации города, краевого минтранса и министерства экономики Кубани обсудили реализацию концессионного соглашения.