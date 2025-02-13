«МегаФон» проанализировал статистику подключений иностранных абонентов к своей сети за 2024 год. По данным оператора, количество посетивших Россию иностранцев увеличилось в сравнении с 2023 годом на 18%. Традиционно лидируют гости из стран ближнего зарубежья, на их долю пришлось 43%, еще четверть визитеров из Юго-Восточной Азии. На первом месте среди всех стран по числу въехавших абонентов Китай. Лидерами среди стран ближнего зарубежья стали Казахстан, Белоруссия и Таджикистан. Число посетивших Россию жителей европейских стран снизилось на 12%.

Семиместный рамный внедорожник от российского бренда Sollers появится до конца года, сообщила Autonews.ru пресс-служба компании. Пока название модели неизвестно. Автомобиль получит дизельный мотор объемом 2,0 л и мощностью 200 л. с., а также восьмиступенчатый «автомат».

iPhone SE четвертого поколения может появиться на российских прилавках 28 февраля, сообщили «Известиям» источники в ритейле. Ожидается, что точную дату начала продаж Apple объявит на презентации, которую перенесли на следующую неделю. Эксперты сообщили, что SE станет хорошим смартфоном в своем ценовом сегменте — от 40 тыс. до 70 тыс. руб.