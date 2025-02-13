Продажи успокоительных на Кубани выросли на 24% за год

Объем продаж безрецептурных успокоительных в аптеках Краснодарского края достиг 755 млн руб. в 2024 году. Как сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group, этот показатель на 24% превысил результаты 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В натуральном выражении объем реализации составил 4,3 млн упаковок психотропных препаратов, что на 4% больше предыдущего года.

Корвалол занял лидирующую позицию по количеству проданных упаковок — 34,9% от общего объема. За ним следуют валериана с долей 24,2% и пион — 7,1%. Замыкают пятерку самых востребованных препаратов валосердин (6,6%) и афобазол (4,8%).

В денежном выражении первое место занял афобазол с долей 17,4%, второе — корвалол (14%), третье — мелатонин (11,5%). На четвертой и пятой позициях расположились ново-пассит (8,5%) и валериана (8,2%).

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что за весь 2024 год в регионе отмечен рост продаж антидепрессантов почти на 528 млн руб (+43%)

Нурий Бзасежев