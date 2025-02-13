В Сириусе открыли первую в России научно-религиозную конференцию

В Сириусе при поддержке Русской православной церкви проходит первая в России международная научно-религиозная конференция «Если перед нами встанет истина…». Как сообщает пресс-служба администрации федеральной территории, в рамках форума участники обсудят формирование образовательной среды, взаимодействие науки, религии и искусственного интеллекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко уверен, что мероприятие внесет значимый вклад в конструктивный диалог общества и церкви. В обращении к участникам на открытии конференции он отметил, что «важной темой конференции станет культурный контекст, который помогает воспитанию патриотичной и социально ответственной личности, а это национальная цель, поставленная Президентом России Владимиром Путиным».

Конференция проходит 13 и 14 февраля. В ней участвуют специалисты Образовательного центра и университета «Сириус», сотрудники философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кафедры медиакоммуникаций МГИМО МИД России, Московской и Санкт-Петербургской духовной академии, а также представители Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Татьяна Ручкина