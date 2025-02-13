Жителя Кореновска осудили на 5 лет за нападение на росгвардейца
Кореновский суд вынес приговор 37-летнему местному жителю за применение насилия к представителю власти и нападение на посетителей кафе. Фигуранта признали виновным по ч.2 ст. 318, ч.2 ст. 116.1 УК РФ, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Инцидент произошел в ночь на 27 августа 2023 года в кафе на ул. Комсомольской в Кореновске. Нарушитель общественного порядка отказался подчиниться требованиям прибывших на место сотрудников вневедомственной охраны.
Пытаясь избежать административной ответственности, мужчина нанес более 26 ударов в голову одному из сотрудников Росгвардии. В тот же вечер злоумышленник, ранее судимый за аналогичное преступление, применил насилие к двум посетителям заведения.
На время следствия обвиняемого заключили под стражу. Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.