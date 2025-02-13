Жителя Кореновска осудили на 5 лет за нападение на росгвардейца

Кореновский суд вынес приговор 37-летнему местному жителю за применение насилия к представителю власти и нападение на посетителей кафе. Фигуранта признали виновным по ч.2 ст. 318, ч.2 ст. 116.1 УК РФ, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел в ночь на 27 августа 2023 года в кафе на ул. Комсомольской в Кореновске. Нарушитель общественного порядка отказался подчиниться требованиям прибывших на место сотрудников вневедомственной охраны.

Пытаясь избежать административной ответственности, мужчина нанес более 26 ударов в голову одному из сотрудников Росгвардии. В тот же вечер злоумышленник, ранее судимый за аналогичное преступление, применил насилие к двум посетителям заведения.

На время следствия обвиняемого заключили под стражу. Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Анна Гречко