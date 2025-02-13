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Мину времен войны вынесло штормом на побережье в Темрюкском районе

В Темрюкском районе во время шторма на берег вынесло мину времен Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба Росгвардии Краснодарского края, взрывоопасный предмет нашли люди в станице Голубицкой.

Фото: управление Росгвардии по Краснодарскому краю

Фото: управление Росгвардии по Краснодарскому краю

Информацию о подозрительной находке они передали в региональное управление Росгвардии. Специалисты группы разминирования ОМОН «Пластун» определили, что это 50-мм минометная мина периода Великой Отечественной войны.

Росгвардейцы вывезли боеприпас и вдали от жилого сектора уничтожили.

Татьяна Ручкина

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