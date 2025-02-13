Мину времен войны вынесло штормом на побережье в Темрюкском районе
В Темрюкском районе во время шторма на берег вынесло мину времен Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба Росгвардии Краснодарского края, взрывоопасный предмет нашли люди в станице Голубицкой.
Фото: управление Росгвардии по Краснодарскому краю
Информацию о подозрительной находке они передали в региональное управление Росгвардии. Специалисты группы разминирования ОМОН «Пластун» определили, что это 50-мм минометная мина периода Великой Отечественной войны.
Росгвардейцы вывезли боеприпас и вдали от жилого сектора уничтожили.