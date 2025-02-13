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Сириус и ОАЭ будут сотрудничать в сферах науки, технологий, искусства и спорта

Сириус и Объединенные Арабские Эмираты заключили меморандум о развитии сотрудничества в сферах образования, научных исследований, технологий, спорта, искусства и культуры. Как сообщает пресс-служба администрации федеральной территории, документ подписали руководитель образовательного фонда «Талант и успех», председатель Совета Сириуса Елена Шмелева и министр образования ОАЭ Сара бинт Юсеф Аль Амири.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Мы готовы делиться лучшими методиками развивающего обучения, созданными нами за 10 лет как для школьников и студентов, так и для педагогов. Будем предлагать наш опыт для решения общих задач, в том числе в вопросах устойчивого развития. Планируем укреплять сотрудничество в гуманитарной сфере, налаживать культурный обмен, защищать общие традиционные духовно-нравственные ценности»,— сказала Елена Шмелева.

С Сара бинт Юсеф Аль Амири они обсудили детали подписанного меморандума, а также предстоящий Sirius Talent Summit, который пройдет в Абу-Даби с 23 по 25 февраля. В рамках него будет работать десять тематических площадок, которые представят партнерам из ОАЭ возможности и опыт Сириуса по направлениям соглашения.

Работа над подготовкой меморандума началась после визита в федеральную территорию делегации из ОАЭ во главе с председателем Совета по образованию, развитию человеческого потенциала и общества, шейхой Марьям Бинт Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян в ноябре 2024 года. Тогда для гостей провели экскурсию по федеральной территории и рассказали им об истории создания Сириуса, его достижениях, целях и задачах, которые он решает в масштабах всей страны.

Татьяна Ручкина

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