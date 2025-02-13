На Кубани утвердили 76 технологий по ликвидации нефтяных загрязнений

В Краснодарском крае эксперты одобрили 76 проектов, направленных на обнаружение и нейтрализацию нефтепродуктов. Специалисты также разработали единый алгоритм взаимодействия между региональными и федеральными рабочими группами по отбору решений для ликвидации ЧС, сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как отметил директор Кубанского научного фонда Виктор Анисимов, комментируя работу с цифровым сервисом «Наука и инновации», даже существующие технологии должны проходить экспертизу. По его словам,эксперты подключены к федеральной базе, что обеспечивает качественную оценку и контроль за инновационными проектами.

Всего поступило 198 предложений от научных организаций и предприятий, готовых предоставить технологии для ликвидации аварий по пяти направлениям.

Нурий Бзасежев