В станице под Краснодаром горит кровля мебельного цеха

В станице Елизаветинская под Краснодаром загорелась кровля мебельного цеха. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю, площадь пожара составила 400 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 10:36. Пожарные, приехав на место, установили, что произошло возгорание здания на территории мебельного цеха. Ровно через час после звонка пожар локализовали. Полной ликвидации еще нет.

Тушением пожара занимаются 50 человек и 17 единиц техники. Как уточнили в МЧС, предварительно, пострадавших нет.

Татьяна Ручкина