В станице под Краснодаром горит кровля мебельного цеха
В станице Елизаветинская под Краснодаром загорелась кровля мебельного цеха. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю, площадь пожара составила 400 кв. м.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю
Сообщение о возгорании поступило пожарным в 10:36. Пожарные, приехав на место, установили, что произошло возгорание здания на территории мебельного цеха. Ровно через час после звонка пожар локализовали. Полной ликвидации еще нет.
Тушением пожара занимаются 50 человек и 17 единиц техники. Как уточнили в МЧС, предварительно, пострадавших нет.