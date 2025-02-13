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Три человека попали в больницу после ночной аварии на Сампсониевском мосту

Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства ночного ДТП у Сампсониевского моста в центре Петербурга. Информация о дорожной аварии с пострадавшими поступила в правоохранительные органы 13 февраля в 00:05, сообщили в региональном ГУ МВД.

Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что 20-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ», при заезде на Сампсониевский мост возле дома 2 по Оренбургской улице, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем Mazda, за рулем которого находился 37-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали пассажиры обоих автомобилей. В «Ладе» тяжелые травмы получил 23-летний мужчина и 25-летний пассажир, чье состояние оценивается как средней степени тяжести. В иномарке пострадала женщина 66 лет, она также госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

В настоящий момент все подробности произошедшего выясняются, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал о двоих погибших и более десяти пострадавших в результате тяжелой дорожной аварии с микроавтобусом и фурой на трассе «Кола» в Волховском районе Ленобласти.

Андрей Цедрик

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