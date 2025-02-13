В Севастополе планируют построить туркомплекс со страусиной фермой и фуд-кортом

В Севастополе планируют построить туристический комплекс «Швейцарский двор» со страусиной фермой, фуд-кортом и благоустроенной территорией. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Севастополя, объект возведут на грант Минсельхоза РФ. Общая стоимость реализации проекта составит 3,5 млн руб., из которых 500 тыс. руб. — собственные средства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В правительстве рассказали, что проект «Швейцарский двор» стал одним из победителей от Севастополя в конкурсе проектов развития сельского туризма. Отбор проектов проводил Минсельхоз.

Грантополучателю нужно будет установить фуд-корт, где гости с детьми смогут отдохнуть и продегустировать блюда со страусиным мясом, а также купить яйца, мясо, полуфабрикаты и сувенирную продукцию. Территорию туристического комплекса планируют благоустроить и сделать там зоны отдыха.

Власти рассчитывают, что туркомплекс будут посещать 2,5 тыс. человек в год. Таким образом, как недеется инвестор, ферма увеличит сбыт собственной продукции.

Проект реализует предприниматель Елена Фонтана. По ее словам, посетители смогут остаться на ферме на ночь в домах-шалашах или кемпингах. Она подчеркнула, что это не контактный зоопарк, а настоящая ферма, где можно участвовать в сельскохозяйственных процессах.

Татьяна Ручкина