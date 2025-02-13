Алексей Мисан: избежать штрафов фурам в Ростове помогут альтернативные маршруты

В донской столице решить проблему штрафов за проезд большегрузов по городским улицам можно при помощи альтернативных маршрутов, сообщает РБК Ростов со ссылкой на депутата законодательного собрания региона Алексея Мисана. С таким заявлением он выступил на заседании ростовской Думы, посвященном ограничению передвижения грузового транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам господина Мисана, водители большегрузов ежедневно, а зачастую и по несколько раз в день необоснованно получают штрафы. Он считает, что это связано с «плохо организованной логистикой и непродуманно расставленным знакам дорожного движения». В частности, указателей в городе слишком много и рядом с каждым из них расположены камеры. При этом альтернативные маршруты пока не разработаны.

«Знаки расставлены таким образом, что водитель грузовика практически не может построить маршрут, не нарушив правила и не получив штраф», — пояснил Алексей Мисан.

Как отметил депутат, среди водителей фур, получающих штрафы, есть те, кто перевозит грузы для нужд Ростова и его жителей.

Штрафы за проезд под знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» выросли с 500 до 5 тыс. руб. с 1 января 2025 года. За повторное нарушение взыскивается 10 тыс. руб. Эти меры вводились в рамках «грузового каркаса» — схема, которая предполагает передвижение грузовиков по городу только для обслуживания предприятий и жителей. Его создание началось в 2023 году.

Ранее врио губернатора Юрий Слюсарь раскритиковал реализацию «грузового каркаса» в Ростове. По его словам, он был направлен на решения ряда проблем города, но организованная под эти цели схема дорожного движения и администрирования камер фиксаций нарушений оказалась несовершенной. Так, штрафы получают и законопослушные водители.

На эту проблему также обращала внимание депутат, председатель Ассоциации грузоперевозчиков РФ по ЮФО Наталья Оськина. По ее словам, водители фур стали массово жаловаться на взыскания в различные организации. Попав под штрафы, они зачастую отказываются доставлять грузы или требуют добавлять к перевозке сумму, чтобы покрыть взыскания.

Накануне были проработаны несколько вариантов решения вопроса администрирования движения большегрузов в рамках действующего «грузового каркаса». Они будут предоставлены господину Слюсарю. В ближайшее время предложения вынесут на обсуждение с общественностью.

Анастасия Казуков