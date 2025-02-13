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В Оренбуржье экс-глава предприятия ЖКХ подозревается в присвоении

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности директора предприятия ЖКХ Оренбургской области. Экс-руководителю инкриминируется присвоение (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с августа по ноябрь 2022 года подозреваемый присвоил деньги муниципалитета. В частности, экс-руководитель предприятия ЖКХ перечислил средства на счет родственника, а затем потребовал от получателя вернуть их в полном объеме.

Расследование продолжается. Силовики устанавливают обстоятельства преступления.

Георгий Портнов

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