В Оренбуржье экс-глава предприятия ЖКХ подозревается в присвоении
Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности директора предприятия ЖКХ Оренбургской области. Экс-руководителю инкриминируется присвоение (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, с августа по ноябрь 2022 года подозреваемый присвоил деньги муниципалитета. В частности, экс-руководитель предприятия ЖКХ перечислил средства на счет родственника, а затем потребовал от получателя вернуть их в полном объеме.
Расследование продолжается. Силовики устанавливают обстоятельства преступления.