Никаких распоряжений об отказе от мероприятий в честь Дня святого Валентина в школах, театрах и других учреждениях министерство культуры Татарстана не давало. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минкульт Татарстана не запрещал празднование 14 февраля в учреждениях республики

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Минкульт Татарстана не запрещал празднование 14 февраля в учреждениях республики

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Официальных распоряжений по поводу позиционирования мероприятий 14 февраля министерством культуры РТ не давалось», — рассказали в минкульте республики.

Там также рекомендовали при медиапланировании в Татарстане учесть очень значимую для региона дату — 200-летие со дня рождения выдающегося татарского ученого и просветителя Каюма Насыри.

«Кроме того, 13 февраля отмечается день рождения Федора Ивановича Шаляпина, а 15 февраля — дни рождения Ильгама Шакирова и Мусы Джалиля», — отметили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация, что минкультуры Татарстана не рекомендовало проводить мероприятия, посвященные Дню святого Валентина.

По данным портала SuperJob.ru, в 2025 году отмечать День святого Валентина планируют 13% опрошенных россиян.

Дарья Сайфиева