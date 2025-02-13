На трассе в Марий Эл произошло смертельное ДТП

В Горномарийском районе на автодороге Козьмодемьянск — Большой Сундырь произошла авария с одним погибшим. Об этом сообщает прокуратура Марий Эл.

Две легковые машины столкнулись на трассе. Водитель одной из них скончался на месте. Трое пострадавших доставлены в больницу.

Горномарийская межрайонная прокуратура проводит проверку и выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что 12 февраля в Татарстане человек погиб в ДТП с грузовиком и УАЗом.

Дарья Сайфиева